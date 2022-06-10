The Economist: Украине удается бороться с армией РоSSии, но это не значит, что НАТО тоже сможет

По крайней мере, возможности альянса без США вызывают беспокойство, информирует ZN.ua.

The Economist: Украине удается бороться с армией РоSSии, но это не значит, что НАТО тоже сможет
© Getty Images

Слабые военные успехи РоSSии в войне против Украины подорвали репутацию ее армии. Захлебываясь и теряя все больше солдат и техники, Вооруженные силы РФ теперь не кажутся второй или третьей сильнейшей армией мира, как раньше считалось.

И в это же время НАТО получил вторую жизнь, а Финляндия и Швеция стремятся присоединиться к нему. Вторжение, устроенное Владимиром Путиным, оказалось колоссальным просчетом. Однако некоторые союзники в НАТО могут неправильно интерпретировать уроки этой войны, упуская из виду долгосрочные перспективы европейской безопасности. РоSSия не исчезнет как стратегический соперник. А ее армия не такая уж «потемкинская», как кажется.

Об этом в статье The Economist пишет директор программы исследования РоSSии в CNA Майкл Кофман. РоSSийский прогресс на востоке Украины на протяжении последних дней хоть и был непостоянным и медленным, но о многом говорит. Оборонное сообщество склонно не обращать внимания на нюансы. И его политика напоминает маятник. Если раньше роSSийскую военную силу преувеличивали в военных кругах на Западе, то теперь ее слишком умаляют. Реальность, как обычно, где-то посередине. РоSSия не так сильна и не так слаба, как кажется. Более важно, что военная сила часто тесно связана с контекстом. И плохие успехи РоSSии в войне против Украины можно связать с особенностями ее плохо продуманного плана и таких же политических суждений роSSийской власти.


Лесь Димань, ZN.ua





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