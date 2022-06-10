The Economist: Украине удается бороться с армией РоSSии, но это не значит, что НАТО тоже сможет

Слабые военные успехи РоSSии в войне против Украины подорвали репутацию ее армии. Захлебываясь и теряя все больше солдат и техники, Вооруженные силы РФ теперь не кажутся второй или третьей сильнейшей армией мира, как раньше считалось.

И в это же время НАТО получил вторую жизнь, а Финляндия и Швеция стремятся присоединиться к нему. Вторжение, устроенное Владимиром Путиным, оказалось колоссальным просчетом. Однако некоторые союзники в НАТО могут неправильно интерпретировать уроки этой войны, упуская из виду долгосрочные перспективы европейской безопасности. РоSSия не исчезнет как стратегический соперник. А ее армия не такая уж «потемкинская», как кажется.