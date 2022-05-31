Все, кроме Италии, против статуса кандидата в ЕС для Украины - Драги

Ситуация остается неопределенной.

Почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом премьер-министру Италии Марио Драги рассказал изданию tgcom24.

"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС выступают почти все крупные страны. Я бы сказал, все кроме Италии", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день ситуация с предоставлением статуса кандидата Украине неопределенна.

Драги считает, что стране нужен быстрый путь в ЕС и поделился мнением о том, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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