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2022-05-31
Все, кроме Италии, против статуса кандидата в ЕС для Украины - Драги
Ситуация остается неопределенной.
Почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом премьер-министру Италии Марио Драги рассказал изданию
"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС выступают почти все крупные страны. Я бы сказал, все кроме Италии", - отметил он.
По его словам, на сегодняшний день ситуация с предоставлением статуса кандидата Украине неопределенна.
Драги считает, что стране нужен быстрый путь в ЕС и поделился мнением о том, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения.
Таисия Ястремская, ZN.ua