Все, кроме Италии, против статуса кандидата в ЕС для Украины - Драги

Почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС . Об этом премьер-министру Италии Марио Драги рассказал изданию tgcom24 .

"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева . Против статуса кандидата для Украины в ЕС выступают почти все крупные страны. Я бы сказал, все кроме Италии", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день ситуация с предоставлением статуса кандидата Украине неопределенна.