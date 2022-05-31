"Не выходите из укрытий!": после авиаудара по Северодонецку над городом столб оранжевого дыма, детали

"Не выходите из укрытий!": после авиаудара по Северодонецку над городом столб оранжевого дыма, детали

Оккупанты нанесли авиаудар по Северодонецку, попав в цистерну с азотной кислотой.

Об этом вечером 31 мая сообщил в своем Телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он срочно обратился к жителям области. Как стало известно, рашисты с неба нанесли удар по химзаводу, в результате которого повредилась цистерна с азотной кислотой. Над местом происшествия в небо поднялся гигантский столб оранжевого дыма.

«Не выходите из укрытий! Подготовьте защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором», - написал Гайдай

Он также поделился советами для первой помощи пострадавшим от азотной кислоты.

«При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды», - сообщил глава Луганской ОВА.

Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты при вдыхании раздражают дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.


Дарья Волкова, politeka.net

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