Окупанти терміново "зміцнюються" під Білгородом та Курськом: фото того, що відбувається.

Окупанти терміново "зміцнюються" під Білгородом та Курськом: фото того, що відбувається.

В районах Білгородської області рф почали встановлювати захисні споруди.

Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі

"У районах Білгородської області розпочали встановлення захисних споруд", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу.

Судячи з опублікованих губернатором фотографій, захисні споруди являють собою лінії великих бетонних блоків пірамідальної форми.

Крім того, у Курській області збудували вже дві лінії оборони.Про це повідомив губернатор Роман Старовойт.

"Дві лінії оборони посилили Курську область, до 5 листопада буде збудовано третю лінію", - зазначив він.

За його словами, роботи зі спорудження посилених ліній оборони в Курській області ведуться спільно з Міністерством оборони рф та прикордонним управлінням регіону.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти повідомили про вибух у Херсоні: що сталося – фото та відеоОкупанти повідомили про вибух у Херсоні: що сталося – фото та відео
Окупанти вивезли дітей "на відпочинок" до росії і не повертають, батьки налякані: "Фактично зараз заручники"Окупанти вивезли дітей "на відпочинок" до росії і не повертають, батьки налякані: "Фактично зараз заручники"
Затримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва: фото та нові подробиці від СБУЗатримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва: фото та нові подробиці від СБУ
Окупанти залишили два населені пункти під Херсоном: деталі та картаОкупанти залишили два населені пункти під Херсоном: деталі та карта
Україна отримала першу німецьку РЛС: фото, відео та характеристикиУкраїна отримала першу німецьку РЛС: фото, відео та характеристики
У Росії почали будувати оборонну "лінію Вагнера": фото та відеоУ Росії почали будувати оборонну "лінію Вагнера": фото та відео
У Херсоні окупанти блокують зв’язок, щоб ізолювати містоУ Херсоні окупанти блокують зв’язок, щоб ізолювати місто
Окупанти готують Херсон до вуличних боїв, а в Енергодарі розкрадають порожні квартири – ГенштабОкупанти готують Херсон до вуличних боїв, а в Енергодарі розкрадають порожні квартири – Генштаб
СБУ затримала власника "Мотор Січі": фото та деталі гучної справиСБУ затримала власника "Мотор Січі": фото та деталі гучної справи
Масштабна НП на російському заводі, де виробляють боєприпаси, є жертви: перші подробиці та фотоМасштабна НП на російському заводі, де виробляють боєприпаси, є жертви: перші подробиці та фото
Последние новости
Подгружаем последние новости