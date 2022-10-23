Окупанти терміново "зміцнюються" під Білгородом та Курськом: фото того, що відбувається.

В районах Білгородської області рф почали встановлювати захисні споруди.

Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі

"У районах Білгородської області розпочали встановлення захисних споруд", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу.

Судячи з опублікованих губернатором фотографій, захисні споруди являють собою лінії великих бетонних блоків пірамідальної форми.

Крім того, у Курській області збудували вже дві лінії оборони.Про це повідомив губернатор Роман Старовойт.

"Дві лінії оборони посилили Курську область, до 5 листопада буде збудовано третю лінію", - зазначив він.

За його словами, роботи зі спорудження посилених ліній оборони в Курській області ведуться спільно з Міністерством оборони рф та прикордонним управлінням регіону.