ГУР показало, как украинские защитники вертолетами доставляли оружие на "Азовсталь"

Всего в операции участвовало 16 вертолетов.

ГУР показало, как украинские защитники вертолетами доставляли оружие на
© t.me/polkazov

Главное управление разведки показало, как украинские защитники вертолетами доставляли оружие и боеприпасы бойцам на "Азовсталь" в Мариуполе. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки.

"Чтобы доставить защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы, вертолетчики ВС Украины и спецназовцы ГУР МО Украины провели уникальную по сложности операцию", - сообщили в ГУР.

Отмечается, что всего в операции участвовало 16 вертолетов, два из которых были сбиты. В общей сложности было совершено семь вылетов, во время которых украинским военным доставили оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие, а также подкрепление — 72 бойца полка "Азов".


Елизавета Чижик, ZN.ua

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