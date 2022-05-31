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2022-05-31
ГУР показало, как украинские защитники вертолетами доставляли оружие на "Азовсталь"
Всего в операции участвовало 16 вертолетов.
© t.me/polkazov
Главное управление разведки показало, как украинские защитники вертолетами доставляли оружие и боеприпасы бойцам на "Азовсталь" в Мариуполе. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале
"Чтобы доставить защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы, вертолетчики ВС Украины и спецназовцы ГУР МО Украины провели уникальную по сложности операцию", - сообщили в ГУР.
Отмечается, что всего в операции участвовало 16 вертолетов, два из которых были сбиты. В общей сложности было совершено семь вылетов, во время которых украинским военным доставили оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие, а также подкрепление — 72 бойца полка "Азов".
Елизавета Чижик, ZN.ua