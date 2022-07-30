Українські військові "закрили" ще один міст, яким окупанти доставляли техніку під Херсон

Українські військові завдали удару по залізничному мосту біля Херсону, внаслідок чого окупанти не зможуть доставляти ним техніку – повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Залізнодорожний Антонівський міст - фсьо! Шансів щоби вижити для орків, навколо яких поступово звужується зашморк оточення стає все менше. Вам ніхто не пробачить тортурів і знущань над полоненими, вбивст дітей і жінок, руйнування України в цілому!!!», - написали в Центрі.

На підтвердження своїх слів Центр стратегічних комунікацій ЗСУ опублікував знімок залізничного мосту.

Центр стратегічних комунікацій/Телеграм

На знімку зі супутника добре видно дірку в полотні. Для відступу в окупантів залишилася лише дамба Каховської ГЕС, втім і вона під вогневим контролем ЗСУ.

Раніше українські військові завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні.