Українські військові "закрили" ще один міст, яким окупанти доставляли техніку під Херсон
Внаслідок удару ЗСУ руйнувань зазнав залізничний міст
Українські військові завдали удару по залізничному мосту біля Херсону, внаслідок чого окупанти не зможуть доставляти ним техніку – повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
«Залізнодорожний Антонівський міст - фсьо! Шансів щоби вижити для орків, навколо яких поступово звужується зашморк оточення стає все менше. Вам ніхто не пробачить тортурів і знущань над полоненими, вбивст дітей і жінок, руйнування України в цілому!!!», -
На підтвердження своїх слів Центр стратегічних комунікацій ЗСУ опублікував знімок залізничного мосту.
На знімку зі супутника добре видно дірку в полотні. Для відступу в окупантів залишилася лише дамба Каховської ГЕС, втім і вона під вогневим контролем ЗСУ.
Раніше українські військові завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні.