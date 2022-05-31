Войска РФ снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской области

Потери среди личного состава и техники отсутствуют.

Войска РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской области с территории РФ, сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.

"С 9:10 до 9:15 в направлении села Фотовыж Сумской области зафиксировано около восьми взрывов (приходов). В 13:10 вблизи села Леоновка Черниговской области зафиксировано четыре взрыва (прихода) по территории Украины", - говорится в сообщении.

Потери среди личного состава и техники отсутствуют.

Отмечается, что информация о пострадавших среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.


Анна Конюченко, ZN.ua

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