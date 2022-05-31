Гетманцев подлил масло в огонь: украинский бизнес снова требует его уволить

Глава налогового парламентского Комитета сравнил бизнесменов с гусями, которых нужно ощипывать, информирует ZN.ua.

Гетманцев подлил масло в огонь: украинский бизнес снова требует его уволить
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Союз украинских предпринимателей снова обращается с просьбой к Президенту Украины с просьбой уволить главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетьманцеву. Письмо обнародовано в Фейсбуке Союза.

На этот раз, похоже, Гетманцев сам подлил масло в огонь.

"23 мая 2022 года Гетманцев пренебрежительно назвал предпринимателей "гусями, которых нужно ощипывать", а нашу инициативу по изменению экономической политики - проплаченной акцией. Считаем такое поведение высшего должностного лица недопустимым", - возмущаются предприниматели.

В вину Гетмацеву также ставят низкие темпы роста и неготовность к полномасштабной войне.

"Начиная с 22 мая, инициативная группа предпринимателей собрала 16 000 подписей за отставку главы этого комитета Гетманцева. Мы считаем, что именно он виновен в низких темпах роста украинской экономики и ее неготовности к полномасштабной войне, а на сегодня - в невозможности немедленно начать скорейшее восстановление", – говорится в обращении.

Напомним, в середине мая в сети начался сбор подписей Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно отстранить Гетманцева от должности, Письмо инициировал ряд СЕО украинского бизнеса. Предприниматели и бизнес называли Гетманцева марксистом, олицетворением социализма, сторонником советского образа жизни и противником экономической свободы.

Ответ Президента по требованию бизнеса, который, кстати, за считанные часы собрал огромное количество подписей, пока неизвестен.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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