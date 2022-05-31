Прогресс медленный, но он продолжается: РоSSия постепенно захватывает Луганщину – британская разведка

Концентрация на одном направлении значительного количества сил, позволяет РоSSии достигать локального прогресса, информирует ZN.ua.

Прогресс медленный, но он продолжается: РоSSия постепенно захватывает Луганщину – британская разведка
© Минобороны РоSSии/t.me

В ходе упорных боев на востоке Украины, роSSийским войскам медленно, но все же удается захватывать украинские территории. Оккупация Лимана, вероятно, будет способствовать оперативным усилиям военного руководства РФ по окружению украинских сил в Северодонецке. Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка предполагает, что наиболее эффективными на луганском направлении являются части Южной группы войск РоSSии при поддержке Центральной группы войск, наступающих с севера.

"Прогресс был медленным, но он продолжается ", - говорится в сводке.

РоSSии все же удается добиться определенных успехов в Луганской области, что правда благодаря концентрации значительного количества сил на относительно небольшой территории. Это определенный риск для роSSийского командования, ведь другие, уже оккупированные территории, остаются менее защищенными.

Как и раньше, ключевой задачей на данном этапе является полная оккупация территории Донецкой и Луганской областей. И для этого, кроме захвата Северодонецка, следующими значительными целями россиян будет Краматорск и трасса М04 Днепр-Донецк.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 31 May 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/IQeojTdiEP

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/EL8MZDZ4WH

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 31, 2022

Дарья Кепова, ZN.ua

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