Прогресс медленный, но он продолжается: РоSSия постепенно захватывает Луганщину – британская разведка

В ходе упорных боев на востоке Украины, роSSийским войскам медленно, но все же удается захватывать украинские территории. Оккупация Лимана, вероятно, будет способствовать оперативным усилиям военного руководства РФ по окружению украинских сил в Северодонецке. Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка предполагает, что наиболее эффективными на луганском направлении являются части Южной группы войск РоSSии при поддержке Центральной группы войск, наступающих с севера.

"Прогресс был медленным, но он продолжается ", - говорится в сводке.

РоSSии все же удается добиться определенных успехов в Луганской области, что правда благодаря концентрации значительного количества сил на относительно небольшой территории. Это определенный риск для роSSийского командования, ведь другие, уже оккупированные территории, остаются менее защищенными.

Как и раньше, ключевой задачей на данном этапе является полная оккупация территории Донецкой и Луганской областей. И для этого, кроме захвата Северодонецка, следующими значительными целями россиян будет Краматорск и трасса М04 Днепр-Донецк.