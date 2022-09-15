Російські війська розформують два полки, виведені на Луганщину – Генштаб

Через значні втрати окупанти збираються переобладнати у військовий шпиталь одну з дитячих лікарень, інформує ZN.ua.

Російські війська розформують два полки, виведені на Луганщину – Генштаб
Фото ілюстративне
© Getty Images

Російські загарбники зазнали суттєвих втрат у результаті дій захисників України на Слобожанському напрямку. Через це військове командування РФ вирішило поспіхом вивести 202-й і 204-й стрілецькі полки другого армійського корпусу, що воювали проти ЗСУ, на тимчасово окуповану територію Луганщини для їх подальшого розформування. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Залишки живої сили зазначених полків росіяни збираються розподілити між підрозділами мобілізаційного резерву.

Також стало відомо, що у зв'язку з великим числом поранених ворог терміново перетворює цивільні медичні заклади в тимчасово окупованому селищі Новоайдар Луганської області у військові шпиталі. Зокрема, йдеться і про дитячу лікарню в населеному пункті.

Намагаючись поповнити резерви, військово-політичне керівництво РФ вирішило зняти обмеження щодо призову на службу для багатодітних родин і примусово створювати регіональні батальйони, сформовані за національною ознакою.

Росіяни також далі здійснюють спроби поповнення своїх сил за рахунок закладів виконання покарань, державних установ і підприємств.


Максим Царук, ZN.ua





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