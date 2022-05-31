"Несколько месяцев как минимум": темп боевых действий изменился, Арестович раскрыл сроки победы

украинские военные, бойцы ВСУ

Темпы военных действий в Украине изменились, а наша страна уже одержала важную победу.

О ситуации на фронте рассказал в беседе с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он считает, что Украина уже одержала одну победу, однако окончания войны еще придется подождать.

«Я хочу, чтобы поняли очень важную вещь. "Спецоперацию" мы уже победили роSSийскую. А войну еще предстоит победить. И она будет долгой. Несколько месяцев как минимум», - заявил Арестович.

Арестович

Он подчеркнул, что сейчас на фронте сменились как темпы, так и способы войны.

Для окончательной победы Украина должна одержать превосходство на четырех отдельных фронтах: военном, дипломатическом, информационном, экономическом.

«Это уже не "Кто больше собьет самолетов" или "Кто разобьет воздушный десант". Это о том, кто выиграет на дипломатических площадках, на санкционных площадках, кто выиграет в информационном противодействии с Западом и так далее», - уточнил советник главы ОП.

алексей арестович

Он также призвал не забывать о том, что россия обладает большими возможностями, в том числе и в финансовом отношении.


Дарья Волкова, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
"При худшем сценарии начнут воевать": эксперт раскрыл, кто в Европе готов оказать реальную помощь Украине"При худшем сценарии начнут воевать": эксперт раскрыл, кто в Европе готов оказать реальную помощь Украине
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 30 маяВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 30 мая
Эксперт раскрыл, когда ВСУ освободят Херсонщину от оккупантов: "У нас будет преимущество"Эксперт раскрыл, когда ВСУ освободят Херсонщину от оккупантов: "У нас будет преимущество"
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 29 маяВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 29 мая
РоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела НиколаевщиныРоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела Николаевщины
"Покатит в обратную сторону": Арестович пояснил, почему оккупанты в панике от нового оружия с Запада"Покатит в обратную сторону": Арестович пояснил, почему оккупанты в панике от нового оружия с Запада
Шольц поддерживает отправку немецкого оружия Украине прямо в зону боевых действий — Der SpiegelШольц поддерживает отправку немецкого оружия Украине прямо в зону боевых действий — Der Spiegel
В Донецкой области "накрыли" передовой командный пункт РФ — АрестовичВ Донецкой области "накрыли" передовой командный пункт РФ — Арестович
УПЦ провозгласила независимость, Арестович рассказал о новом ударе для Кремля: "Православие показало жирную дулю"УПЦ провозгласила независимость, Арестович рассказал о новом ударе для Кремля: "Православие показало жирную дулю"
"Не представляют мир, где Украина выиграла": Арестович рассказал, почему задерживаются поставки оружия"Не представляют мир, где Украина выиграла": Арестович рассказал, почему задерживаются поставки оружия
Последние новости
Подгружаем последние новости