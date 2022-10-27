У Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в Україні

В Україні наразі не спостерігається потреба в активізації чи збільшенні темпів мобілізації на тлі заходів "часткової мобілізації", що була оголошена на території Росії. Наша держава призиває військовозобов’язаних лише за планом, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу .

Він нагадав, що мобілізація на території України триває ще з 24 лютого й відповідні заходи проводяться планово, на відміну від того, що відбувається в РФ . Громов запевнив, що так буде продовжуватися й надалі.

“Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, відповідно до рішень прийнятих військово-політичним керівництвом. Суттєвої активізації проведення мобілізації на даний час немає, не відстежується”, – наголосив бригадний генерал.