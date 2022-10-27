У Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в Україні

Олексій Громов нагадав, що впливає на призов військовозобов'язаних, інформує ZN.ua.

У Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в Україні
© dnepr.info

В Україні наразі не спостерігається потреба в активізації чи збільшенні темпів мобілізації на тлі заходів "часткової мобілізації", що була оголошена на території Росії. Наша держава призиває військовозобов’язаних лише за планом, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

Він нагадав, що мобілізація на території України триває ще з 24 лютого й відповідні заходи проводяться планово, на відміну від того, що відбувається в РФ. Громов запевнив, що так буде продовжуватися й надалі.

“Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, відповідно до рішень прийнятих військово-політичним керівництвом. Суттєвої активізації проведення мобілізації на даний час немає, не відстежується”, – наголосив бригадний генерал.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»
Блок рекламы


Похожие новости
У РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу УкраїніУ РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу Україні
Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин BushmasterАвстралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster
В Україні знищено понад 200 культурних об'єктів – ЮНЕСКОВ Україні знищено понад 200 культурних об'єктів – ЮНЕСКО
США подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольцяСША подякували Україні за повернення з російського полону вбитого американського добровольця
Bloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнахBloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнах
NASAMS вже в Україні: що потрібно знати про цю систему ППОNASAMS вже в Україні: що потрібно знати про цю систему ППО
Спіймано "заступника міністра промисловості" окупантів: що він встиг наробити в УкраїніСпіймано "заступника міністра промисловості" окупантів: що він встиг наробити в Україні
Росія вербує підготованих США афганських командос на війну в Україні — Foreign PolicyРосія вербує підготованих США афганських командос на війну в Україні — Foreign Policy
Україні потрібні системи ППО малої дальності для захисту від дронів-камікадзе — РезніковУкраїні потрібні системи ППО малої дальності для захисту від дронів-камікадзе — Резніков
Російське керівництво намагається знайти релігійний підтекст для війни в Україні – ISWРосійське керівництво намагається знайти релігійний підтекст для війни в Україні – ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости