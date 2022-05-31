"При худшем сценарии начнут воевать": эксперт раскрыл, кто в Европе готов оказать реальную помощь Украине

Европарламент, Евросоюз

У Украины в Европе есть союзники, которые могут напрямую вмешаться в войну с россией.

Об этом в интервью «24 каналу» рассказал роSSийский публицист и политический деятель Андрей Пионтковский.

По его мнению, «старая Европа» не решится оказать существенную помощь Украине. Однако, наша страна может получить надежных и решительных союзников в лице стран Балтии, Польши и Словакии.

В частности, Пионтковский привел в пример выступление премьера Словакии на форуме в Давосе, где он напомнил представителям других стран о том, что украинцы умирают в том числе и за их дома.

ЕС, Евросоюз, Украина, Европа

«Я почти уверен, что при худшем сценарии – системы залпового огня не дошли, наступление россиян продолжается, представители этих стран начнут воевать в Украине. Я говорю о введении войск Польши, стран Балтии и Финляндии», - заявил Пионтковский.

По его мнению, представители этих стран понимают, что россия представляет для них такую же угрозу, как и для Украины. Пионтковский отметил, что многие сейчас боятся «своих Буч».

роSSийская техника, война, поле боя

По прогнозу Пионтковского, вместе эти страны могут предложить Украине около 60 миллионов подготовленных военных.


Дарья Волкова, politeka.net

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