У Украины в Европе есть союзники, которые могут напрямую вмешаться в войну с россией.

Об этом в интервью «24 каналу» рассказал роSSийский публицист и политический деятель Андрей Пионтковский.

По его мнению, «старая Европа» не решится оказать существенную помощь Украине. Однако, наша страна может получить надежных и решительных союзников в лице стран Балтии, Польши и Словакии.

В частности, Пионтковский привел в пример выступление премьера Словакии на форуме в Давосе, где он напомнил представителям других стран о том, что украинцы умирают в том числе и за их дома.

«Я почти уверен, что при худшем сценарии – системы залпового огня не дошли, наступление россиян продолжается, представители этих стран начнут воевать в Украине. Я говорю о введении войск Польши , стран Балтии и Финляндии», - заявил Пионтковский.

По его мнению, представители этих стран понимают, что россия представляет для них такую же угрозу, как и для Украины. Пионтковский отметил, что многие сейчас боятся «своих Буч».

По прогнозу Пионтковского, вместе эти страны могут предложить Украине около 60 миллионов подготовленных военных.