Франция поддерживает ускоренный процесс предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Все члены Евросоюза работают над достижением единогласия по решению о кандидатстве, информирует ZN.ua.

Франция поддерживает ускоренный процесс предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
© unsplash/tony_cm__

Франция поддерживает ускоренную процедуру предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла быстрой процедурой. Украина подала заявку на кандидатство на вступление. Это легитимная заявка. В конце июня эту заявку рассмотрят главы государств. Уже в ближайшие дни, в середине июня будет экспертное заключение Комиссии", — сказала она.

Колонна отметила, что не знает, каким будет ответ Европейской комиссии, однако подчеркнула: "Мы все работаем над тем, чтобы было единогласие среди стран-членов ЕС и на базе всех критериев и очень четких условий эта заявка была принята согласно заключению Еврокомиссии".


Максим Царук, ZN.ua

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