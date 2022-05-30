Франция поддерживает ускоренный процесс предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Франция поддерживает ускоренную процедуру предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла быстрой процедурой. Украина подала заявку на кандидатство на вступление. Это легитимная заявка. В конце июня эту заявку рассмотрят главы государств. Уже в ближайшие дни, в середине июня будет экспертное заключение Комиссии", — сказала она.