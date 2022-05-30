Франция поддерживает ускоренный процесс предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Все члены Евросоюза работают над достижением единогласия по решению о кандидатстве, информирует
Франция поддерживает ускоренную процедуру предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на
"Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла быстрой процедурой. Украина подала заявку на кандидатство на вступление. Это легитимная заявка. В конце июня эту заявку рассмотрят главы государств. Уже в ближайшие дни, в середине июня будет экспертное заключение Комиссии", — сказала она.
Колонна отметила, что не знает, каким будет ответ Европейской комиссии, однако подчеркнула: "Мы все работаем над тем, чтобы было единогласие среди стран-членов ЕС и на базе всех критериев и очень четких условий эта заявка была принята согласно заключению Еврокомиссии".