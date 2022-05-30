Оккупанты в Мариуполе украли семь уцелевших троллейбусов, чтобы отправить их в Донецк – Андрющенко

РоSSийские военные угнали из временно занятого Мариуполя уцелевшие троллейбусы, чтобы отправить их обслуживать оккупированный Донецк. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Оккупанты нашли 7 уцелевших троллейбусов в помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления. Троллейбусы получили судьбу медицинского оборудования – поехали обслуживать Донецк», – сообщил Андрющенко.

По его словам, сейчас украденные троллейбусы оккупанты перекрашивают в цвет партии «Единая РоSSия». Андрющенко добавил, что в оккупированном Донецке их планируют запустить в начале июня.

«РоSSияне и наши бывшие сограждане так называемой «ДНР» – единственная в своем порыве к мародерству нация. Уничтожение. Разрушение. И мародерство. Стоимостью в 22 тыс. мариупольцев и сотни тысяч искалеченных жизней. Ярость. Просто Ярость», – добавил Андрющенко.