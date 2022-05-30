ВСУ ведут ожесточенные сражения за Северодонецк - ситуация тяжелая: карта боев

Вооруженные силы Украины ведут бои за Северодонецк Луганской области - ситуация крайне тяжелая, на улицах города ведутся боестолкновения с роSSийскими оккупантами, информирует Апостроф.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянник.

Он отметил, что все планы врага командованию ВСУ известны, поскольку работает разведка (в том числе и воздушная). Украинские военные делают все, чтобы не допустить окружения в районе Северодонецка и Лисичанска.

Между тем, в сети появилась карта боев за Северодонецк.

Также в Сети появились фото горящих домов в Северодонецке. Их опубликовал в Twitter украинский журналист Егор Шумихин.

Ранее мы сообщали, что российские оккупационные войска изменили тактику наступления на Северодонецк из-за нехватки времени. Они стремятся получить результаты ко дню РоSSии (12 июня), поэтому перешли к уличным боям.


Евгений Устименко, Апостроф

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