ВСУ ведут ожесточенные сражения за Северодонецк - ситуация тяжелая: карта боев

Вооруженные силы Украины ведут бои за Северодонецк Луганской области - ситуация крайне тяжелая, на улицах города ведутся боестолкновения с роSSийскими оккупантами, информирует Апостроф .

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянник.

Он отметил, что все планы врага командованию ВСУ известны, поскольку работает разведка (в том числе и воздушная). Украинские военные делают все, чтобы не допустить окружения в районе Северодонецка и Лисичанска.

Между тем, в сети появилась карта боев за Северодонецк.

Также в Сети появились фото горящих домов в Северодонецке. Их опубликовал в Twitter украинский журналист Егор Шумихин.

Ранее мы сообщали, что российские оккупационные войска изменили тактику наступления на Северодонецк из-за нехватки времени. Они стремятся получить результаты ко дню РоSSии (12 июня), поэтому перешли к уличным боям.