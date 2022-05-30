Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 30 мая

Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на понедельник, 30 мая.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в Twitter .

Министерство обороны Великобритании/Twitter

РоSSийские подразделения на Донецком направлении все свои основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления ВСУ в районах Лисичанска, Северодонецка. При этом пробуют блокировать главные логистические пути.