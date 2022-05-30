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2022-05-30
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 30 мая
Враг возобновляет наступление на Изюм, Барвенково и Славянск, информирует
Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на понедельник, 30 мая.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в
Министерство обороны Великобритании/Twitter
РоSSийские подразделения на Донецком направлении все свои основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления ВСУ в районах Лисичанска, Северодонецка. При этом пробуют блокировать главные логистические пути.
Министерство обороны Великобритании/Twitter
Анна Конюченко, ZN.ua