Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 30 мая

Враг возобновляет наступление на Изюм, Барвенково и Славянск, информирует ZN.ua.

Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 30 мая
© КГГА, Алексей Самсонов

Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на понедельник, 30 мая.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в Twitter.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

РоSSийские подразделения на Донецком направлении все свои основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления ВСУ в районах Лисичанска, Северодонецка. При этом пробуют блокировать главные логистические пути.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

Анна Конюченко, ZN.ua

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