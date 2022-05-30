РоSSийский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, сколько реально россиян поддерживают путина

РоSSийский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, сколько реально россиян поддерживают путина

РоSSийский оппозиционный политик, гражданин Украины Илья Пономарёв рассказал, что статистика опросов показывает уровень поддержки путина в россии необъективно.

Об этом он рассказал в программе Валерия Савчука на Youtube-канале «Разные люди».

«путинский режим поддерживает меньшинство: 35-40%. А также эта цифра сопоставима с количеством тех, кто его активно не принимает и считает, что путин – преступник и вор», - отметил Илья Пономарёв.

По словам политика, война значительно искажает восприятие объективной поддержки роSSийской власти, потому что какое-то количество россиян, в силу того, что началась война, решили отложить для себя вопрос нелицеприятности власти рф.

«Ещё есть часть людей, которая хочет верить в ту пропаганду, которую они слышат. Им некомфортно слышать другую точку зрения, а наоборот – им приятно думать о том, что они «спасают братский украинский народ», - подчеркнул Илья Пономарёв.

Как отметил оппозиционер, около 35% россиян поддерживают путина, но где-то такое же количество относятся к нему активно негативно, а остальные пассивно впитывают в себя пропаганду и не являются сторонниками никакой из двух позиций.

Также, отмечает он, большинство социологических опросов – необъективны, потому что человек, который на самом деле не поддерживает путина, скорее всего, удержится от ответа.


user, politeka.net

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