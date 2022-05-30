РоSSийский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, сколько реально россиян поддерживают путина

РоSSийский оппозиционный политик, гражданин Украины Илья Пономарёв рассказал, что статистика опросов показывает уровень поддержки путина в россии необъективно.

Об этом он рассказал в программе Валерия Савчука на Youtube-канале «Разные люди» .

«путинский режим поддерживает меньшинство: 35-40%. А также эта цифра сопоставима с количеством тех, кто его активно не принимает и считает, что путин – преступник и вор», - отметил Илья Пономарёв.

По словам политика, война значительно искажает восприятие объективной поддержки роSSийской власти, потому что какое-то количество россиян, в силу того, что началась война, решили отложить для себя вопрос нелицеприятности власти рф.

«Ещё есть часть людей, которая хочет верить в ту пропаганду, которую они слышат. Им некомфортно слышать другую точку зрения, а наоборот – им приятно думать о том, что они «спасают братский украинский народ», - подчеркнул Илья Пономарёв.

Как отметил оппозиционер, около 35% россиян поддерживают путина, но где-то такое же количество относятся к нему активно негативно, а остальные пассивно впитывают в себя пропаганду и не являются сторонниками никакой из двух позиций.

Также, отмечает он, большинство социологических опросов – необъективны, потому что человек, который на самом деле не поддерживает путина, скорее всего, удержится от ответа.