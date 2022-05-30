«Надеемся, в нем были как минимум 2 генерала»: ВСУ приземлили редчайшую «птичку» оккупантов, фото

Вертолет, сбитый вертолет, РФ, ВСУ

Украинские военные сбили уникальный роSSийский вертолет Ми-35М с автоматом перекоса, как у ударного Ми-28.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОВА, Сергей Братчук, опубликовав соответствующие снимки.

Ми-35МС – вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Был разработан для роSSийского военного командования и является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом уникальных особенностей.Стоимость одного такого вертолета в 2013-м году составляла до $36 миллионов.

«Надеемся, что нем было как минимум 2 генерала», «35 миллионов просто превратились в металолом....», «О, новые сообщения о генералах будут», «Новость очень хорошая», - комментируют украинцы новый успех ВСУ в небе.


Катерина Петренко, politeka.net

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