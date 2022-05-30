РоSSияне разрушили современный велокомплекс в Лимане

В городе Лиман Донецкой области роSSийские оккупанты уничтожили современный велосипедный комплекс со специализированной трассой BMX, который был единственным в своем роде на всю Украину. Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, комплекс открыли в сентябре прошлого года.

«Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" роSSийской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами», - написал он.

Также пострадало пятиэтажное здание общежития рядом, где были оборудованы тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовая и комнаты для проживания. В здании выбиты окна и частично повреждена крыша.

В 2022 году на спортивном объекте планировали провести по меньшей мере два всеукраинских турнира и один международный.