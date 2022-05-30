Войска РФ обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 27 гражданских объектов

Оккупанты обстреливают мирное наследование из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия, информирует ZN.ua.

Войска РФ обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 27 гражданских объектов
© Нацполиция

В результате обстрела оккупантами Донецкой области в воскресенье, 29 мая, разрушены 27 гражданских объектов, среди которых 21 жилой дом, коксохимический завод, торговый центр, электроподстанция, водопровод и т.д., информирует Национальная полиция в Telegram.

Оккупационные войска нанесли удары по таким населенным пунктам: Бахмут, Торецк, Авдеевка, Соледар, Николаевка, Нью-Йорк, Нетайлово, Татьяновка.

Войска РФ продолжают обстреливать мирное население Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия.


Анна Конюченко, ZN.ua

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