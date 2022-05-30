В результате обстрела оккупантами Донецкой области в воскресенье, 29 мая, разрушены 27 гражданских объектов, среди которых 21 жилой дом, коксохимический завод, торговый центр, электроподстанция, водопровод и т.д., информирует Национальная полиция в Telegram.



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[url=http://novostey.com/politic/news969555.html]Войска РФ обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 27 гражданских объектов - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news969555.html>Войска РФ обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 27 гражданских объектов - Политика на Новостей.COM</a>

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