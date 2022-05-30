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2022-05-30
Войска РФ обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 27 гражданских объектов
Оккупанты обстреливают мирное наследование из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия, информирует
© Нацполиция
В результате обстрела оккупантами Донецкой области в воскресенье, 29 мая, разрушены 27 гражданских объектов, среди которых 21 жилой дом, коксохимический завод, торговый центр, электроподстанция, водопровод и т.д., информирует Национальная полиция в
Оккупационные войска нанесли удары по таким населенным пунктам: Бахмут, Торецк, Авдеевка, Соледар, Николаевка, Нью-Йорк, Нетайлово, Татьяновка.
Войска РФ продолжают обстреливать мирное население Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия.
Анна Конюченко, ZN.ua