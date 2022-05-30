Покушение на "гауляйтера". В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв, фото

В понедельник, 30 мая, рано утром в центре оккупированного роSSийскими военными Мелитополя прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает издание РИА "Мелитополь"

Около 7:50 у жителей домов в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого задрожали окна и стены, информирует Апостроф .

По предварительным данным, взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка самозваного "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что сработали диверсанты, пишет издание. В центре города поднимаются клубы черного дыма.

Как пишет издание, оккупанты були напуганы взрывом. В городе завыли сирены, на улицу Интеркультурную вывели военную технику и оцепили центральная площадь. Там в ДК Шевченко находится т.наз. "военно-гражданская администрация" оккупантов и предателей.

РИА "Мелитополь" опубликовало кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую. Есть информация, что ранение получила Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкго, брата "гауляйтера" Евгения Балицкого.

По первоначальным данным, ранение получили две женщины и молодой человек.