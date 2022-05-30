В Мелитополе войска РФ за три месяца похитили более полутысячи человек

Оккупанты держат в заложниках 16-летнего ребенка уже более 50 суток, информирует ZN.ua.

В Мелитополе войска РФ за три месяца похитили более полутысячи человек
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Войска РФ за три месяца вторжения на территорию Украины похитили во временно оккупированном Мелитополе более полутысячи мирных граждан, заявил мэр города Иван Федоров.

"Самый сложный вопрос на сегодняшний день - это вопрос безопасности, потому что в городе Мелитополе регулярно и ежедневно похищают людей. За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек: кого-то удерживают три дня, кого-то больше месяца", - подчеркнул он во время брифинга в понедельник, 30 мая.

Войска РФ удерживают в заложниках 16-летнего ребенка более 50 суток.

Федоров также подчеркнул, что у жителей Мелитополя заканчивается наличные деньги, а продукты, ввозимые из временно оккупированного Крыма, стоят в 3-4 раза дороже, чем на подконтрольной Украине территории.


Анна Конюченко, ZN.ua

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