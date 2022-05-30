В Мелитополе войска РФ за три месяца похитили более полутысячи человек
Оккупанты держат в заложниках 16-летнего ребенка уже более 50 суток, информирует
Войска РФ за три месяца вторжения на территорию Украины похитили во временно оккупированном Мелитополе более полутысячи мирных граждан, заявил мэр города Иван Федоров.
"Самый сложный вопрос на сегодняшний день - это вопрос безопасности, потому что в городе Мелитополе регулярно и ежедневно похищают людей. За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек: кого-то удерживают три дня, кого-то больше месяца", - подчеркнул он во время
Войска РФ удерживают в заложниках 16-летнего ребенка более 50 суток.
Федоров также подчеркнул, что у жителей Мелитополя заканчивается наличные деньги, а продукты, ввозимые из временно оккупированного Крыма, стоят в 3-4 раза дороже, чем на подконтрольной Украине территории.