Bloomberg: У Украины появился новый опасный враг – время

Чем дольше союзники затягивают с передачей украинской армии необходимого вооружения, тем труднее будет выгнать роSSийские войска с украинских территорий, которые они захватили, информирует ZN.ua.

Bloomberg: У Украины появился новый опасный враг – время
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Приближается уже 100-й день после начала роSSийского вторжения в Украину. Теперь внимание приковано к… времени.

Чем больше его проходит, тем больше роSSийское присутствие на востоке Украины становится свершившимся фактром. И выгнать отсюда войска РоSSии будет труднее, пишет Bloomberg. Москва уже пытается русифицировать некоторые регионы. Она вводит роSSийские телефонные коды и обещает выдать населению роSSийские паспорта. Хотя завоевать умы и сердца украинцев на захваченных территориях ей все же не удается.

«Чем дольше Европа будет спорить о нефтяном эмбарго, не говоря уже о запрете импорта роSSийского газа, тем больше Украина рискует исчезнуть с глобальных радаров. Оружие все еще поступает, но не в таком темпе, как Украине хотелось бы. Кроме того, в поставках нет наступательных систем, которые ей нужны. Примечательно, что украинские чиновники в своих ежедневных видео и сообщениях в социальных сетях призывают снова и снова: не забывайте о нас», - пишет издание.


Лесь Димань, ZN.ua

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