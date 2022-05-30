Bloomberg: У Украины появился новый опасный враг – время

Приближается уже 100-й день после начала роSSийского вторжения в Украину. Теперь внимание приковано к… времени.

Чем больше его проходит, тем больше роSSийское присутствие на востоке Украины становится свершившимся фактром. И выгнать отсюда войска РоSSии будет труднее, пишет Bloomberg . Москва уже пытается русифицировать некоторые регионы. Она вводит роSSийские телефонные коды и обещает выдать населению роSSийские паспорта. Хотя завоевать умы и сердца украинцев на захваченных территориях ей все же не удается.

«Чем дольше Европа будет спорить о нефтяном эмбарго, не говоря уже о запрете импорта роSSийского газа, тем больше Украина рискует исчезнуть с глобальных радаров. Оружие все еще поступает, но не в таком темпе, как Украине хотелось бы. Кроме того, в поставках нет наступательных систем, которые ей нужны. Примечательно, что украинские чиновники в своих ежедневных видео и сообщениях в социальных сетях призывают снова и снова: не забывайте о нас», - пишет издание.