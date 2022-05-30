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2022-05-30
Путин стягивает войска к границе с Сумской областью
Речь идет как о вооружении, так и о личном составе.
© Минобороны РоSSии/t.me
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регион до границы с Украиной, а именно с Сумской областью, РФ стягивает артиллерию и ракетные установки. Его слова цитирует
Он добавил, что в область уже прибыло немало личного состава роSSийской армии.
"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и творческий труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", – отметил Старовойт.
Виктория Хмилевская, ZN.ua