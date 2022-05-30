Путин стягивает войска к границе с Сумской областью

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регион до границы с Украиной, а именно с Сумской областью, РФ стягивает артиллерию и ракетные установки. Его слова цитирует "Медуза" .

Он добавил, что в область уже прибыло немало личного состава роSSийской армии.

"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и творческий труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", – отметил Старовойт.