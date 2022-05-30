Верещук: Что делать украинцам, оказавшимся на оккупированных территориях

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук дала рекомендации людям, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины. Об этом она написала в своем Telegram -канале.

"Не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы, как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Верещук дала всего два совета.

Первый – ехать на подконтрольную территорию как только появляется такая возможность.

"Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности", – просит Верещук. Она отмечает, что речь идет о безопасности и судьбе людей и их детей.

Также министерка призвала не брать роSSийский паспорт, даже с учетом того, что это будет не просто.

"В долгосрочной перспективе роSSийское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", – пояснила она.