Верещук: Что делать украинцам, оказавшимся на оккупированных территориях
Министерка дала два простых совета.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук дала рекомендации людям, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины. Об этом она написала в своем
"Не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы, как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Верещук дала всего два совета.
Первый – ехать на подконтрольную территорию как только появляется такая возможность.
"Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности", – просит Верещук. Она отмечает, что речь идет о безопасности и судьбе людей и их детей.
Также министерка призвала не брать роSSийский паспорт, даже с учетом того, что это будет не просто.
"В долгосрочной перспективе роSSийское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", – пояснила она.