35 лет назад самолёт немца Матиаса Руста совершил посадку у Кремля

Его беспрепятственный пролет всех барьеров советской ПВО многими воспринимается как один из предвестников грядущего распада СССР, информирует ZN.ua.

35 лет назад самолёт немца Матиаса Руста совершил посадку у Кремля
Памятник полету Матиаса Руста в Эстонии

28 мая 2022 года исполнилось 35 лет со дня посадки в центре Москвы, практически, у стен Кремля легкомоторного самолёта, которым управлял немецкий пилот-любитель Матиас Руст, напоминает "Голос Америки".

Это событие стало одним из символов эпохи перестройки в Советском Союзе, а по оценке некоторых историков, и прямо повлияло на её ход.

18-летний Матиас Руст, едва освоивший навыки пилотирования, вылетел утром 28 мая 1987 года с аэродрома в финском Малми на самолёте Cessna-P172. Сначала он взял курс на Стокгольм, однако затем выключил радиостанцию, бортовые сигнальные огни, резко снизился и совершил разворот в сторону СССР.

Череда случайностей позволила ему преодолеть систему противовоздушной обороны Советского союза и приземлиться на Васильевском спуске в самом центре Москвы. Появление самолёта Руста почти на Красной площади стало столь неожиданным, что пилота даже не сразу задержали - едва ли не полчаса после приземления он раздавал любопытным прохожим автографы.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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