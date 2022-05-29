Сегодня, 29 мая, роSSийские захватчики с территории РФ 10 раз обстреливали пограничные районы Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.



UBB

[url=http://novostey.com/politic/news969471.html]Оккупанты 10 раз обстреляли приграничные районы Черниговщины и Сумщины с территории РФ — ГПСУ - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news969471.html>Оккупанты 10 раз обстреляли приграничные районы Черниговщины и Сумщины с территории РФ — ГПСУ - Политика на Новостей.COM</a>

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