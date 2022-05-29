Оккупанты 10 раз обстреляли приграничные районы Черниговщины и Сумщины с территории РФ — ГПСУ

Пограничники насчитали 33 взрыва вражеских снарядов.

Оккупанты 10 раз обстреляли приграничные районы Черниговщины и Сумщины с территории РФ — ГПСУ
© ГПСУ Госпогранслужба Telegram

Сегодня, 29 мая, роSSийские захватчики с территории РФ 10 раз обстреливали пограничные районы Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Рашисты 9 раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговщины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники насчитали 33 взрыва вражеских снарядов.

«Еще 5 роSSийских минометных мин разорвалось на окраине Шосткинского района Сумщины», – сообщили в ГПСУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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