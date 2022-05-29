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2022-05-29
ВСУ ликвидировали командира парашютно-десантной роты захватчиков
Три месяца назад под Вязьмой он вместе со своей ротой реконструировал «Вяземскую воздушно-десантную операцию», информирует
© СтратКом ВСУ
ВСУ уничтожили еще одного роSSийского командира, совершавшего преступления против Украины,
Отмечается, что украинские военные ликвидировали капитана Александра Выгуляра, который был командиром парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии РФ.
«Александр Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию", но при встрече с украинскими воинами это не помогло», - говорится в сообщении.
Анастасия Гурин, ZN.ua