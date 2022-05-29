ВСУ ликвидировали командира парашютно-десантной роты захватчиков

ВСУ уничтожили еще одного роSSийского командира, совершавшего преступления против Украины, сообщает СтратКом ВСУ.

Отмечается, что украинские военные ликвидировали капитана Александра Выгуляра, который был командиром парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии РФ .

«Александр Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию", но при встрече с украинскими воинами это не помогло», - говорится в сообщении.