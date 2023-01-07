Прикордонники зупинили атаку окупантів під Бахмутом: ліквідовано командира

Українські прикордонники зупинили просування російської піхоти на одному з напрямків біля Бахмута, інформує Державна прикордонна служба України в Telegram.

"Стрілецький підрозділ окупантів збирався атакувати опорний пункт наших захисників, проте снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити. Влучними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися наступати та втекли", - йдеться в повідомленні.