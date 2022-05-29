В Полтавской области за время полномасштабной войны демонтировали семь памятников деятелям СССР и РФ

Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, в Полтавской области демонтировали семь монументов, касающихся РоSSии или СССР , сообщил « Суспільному » представитель института национальной памяти в регионе Олег Пустовгар.

В общем, было демонтировано:

бюст советскому политику и руководителю РоSSийской социал-демократической рабочей партии Владимиру Ленину на территории санатория «Сосновый бор» в селе Власовка Зиньковской громады;

памятник коммунистическому деятелю Николаю Подгорному в Карловке;

два бюста болгарским коммунистам Цвятку Радойнову и Дмитрию Благоеву в селе Коломакское Полтавского района;

бюст советскому военачальнику Николаю Ватутину в селе Посошков Краснолукской громады;

бюст русскому писателю Максиму Горькому в селе Левенцовка Чутовской громады;

бюст военному деятелю РоSSийской империи Василию Чапаеву в селе Харьковке Гадячской громады.

По словам Пустовгара, бюсты Горькому и Ватутину убрали в рамках дерусификации. Остальные пять демонтировали в рамках декоммунизации.

В то же время бюст Ленина остается на территории санатория. Бюст Горькому передали в историко-культурный заповедник «Парк советского периода» в Путивле Сумской области. Что касается пяти других монументов, то сейчас ведутся переговоры, чтобы их передали в «Парк советского периода».