В Полтавской области за время полномасштабной войны демонтировали семь памятников деятелям СССР и РФ
Два из памятников снесли в рамках дерусификации, еще пять – в рамках декоммунизации, информирует
Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, в Полтавской области демонтировали семь монументов, касающихся РоSSии или СССР, сообщил «
В общем, было демонтировано:
- бюст советскому политику и руководителю РоSSийской социал-демократической рабочей партии Владимиру Ленину на территории санатория «Сосновый бор» в селе Власовка Зиньковской громады;
- памятник коммунистическому деятелю Николаю Подгорному в Карловке;
- два бюста болгарским коммунистам Цвятку Радойнову и Дмитрию Благоеву в селе Коломакское Полтавского района;
- бюст советскому военачальнику Николаю Ватутину в селе Посошков Краснолукской громады;
- бюст русскому писателю Максиму Горькому в селе Левенцовка Чутовской громады;
- бюст военному деятелю РоSSийской империи Василию Чапаеву в селе Харьковке Гадячской громады.
По словам Пустовгара, бюсты Горькому и Ватутину убрали в рамках дерусификации. Остальные пять демонтировали в рамках декоммунизации.
В то же время бюст Ленина остается на территории санатория. Бюст Горькому передали в историко-культурный заповедник «Парк советского периода» в Путивле Сумской области. Что касается пяти других монументов, то сейчас ведутся переговоры, чтобы их передали в «Парк советского периода».