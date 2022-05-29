В Мариуполе могут вспыхнуть эпидемии чумы и дизентерии

В городе остаются более 100 тысяч человек.

В Мариуполе могут вспыхнуть эпидемии чумы и дизентерии
© t.me/polkazov

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что в городе могут вспыхнуть эпидемии дизентерии и чумы летом.

"Наши квалифицированные врачи сообщают об опасности, которая может возникнуть этим летом. Вспышки инфекционных заболеваний, дизентерии, чумы и других заболеваний могут произойти этим летом. И эти болезни могут, к сожалению, унести тысячи наших мариупольцев", - отметил Бойченко в эфире телемарафона.

По его словам, в городе нет питьевой воды, не работает канализация, ситуацию усложняют множество стихийных захоронений.

Он подчеркнул, что в Мариуполе остаются более 100 тысяч человек.

Бойченко призвал Красный Крест и ООН создать гуманитарный кордиор для эвакуации населения.


Анна Конюченко, ZN.ua

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