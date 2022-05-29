В Эстонии заявили, что Шольц и Макрон прокладывают путь новому насилию со стороны РФ

По мнению эстонского политика, необходимо помочь Украине противостоять агрессии и победить РоSSию, которая пытается изменить мировой порядок, информирует ZN.ua.

В Эстонии заявили, что Шольц и Макрон прокладывают путь новому насилию со стороны РФ
© Официциальный сайт Кремля

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц своими звонками роSSийскому президенту Владимиру Путину непроизвольно прокладывают путь к новому насилию со стороны РоSSии. Об этом сообщает ERR.

«Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии нечаянно прокладывают путь для новых актов насилия со стороны РоSSии. 80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с Путиным неизбежно подталкивает к перефразированию слов самого Макрона – не идет ли речь о "смерти мозга" (ранее Макрон заявлял, что НАТО переживает "смерть мозга" - ред.)», - написал Михкельсон в социальных сетях.

Михкельсон признал, что его заявление было резким, но легитимизация того, кто начал войну и отвечает за преступления, представляет угрозу для всего союзного пространства.

«Как Париж или Берлин не усвоили уроки прошлого? Почему нужны оправдания для задержки помощи Украине оружием и почему считают, что путинская РоSSия, ведущая войну на уничтожение против одного из больших народов Европы, сдержит любые обещания?», - заявил политик.

Михкельсон отметил, что если Макрон и Шольц обеспокоены продовольственным кризисом в Африке и других регионах в результате блокады украинских портов, то им нужны действия по созданию гуманитарного конвоя в Черном море и содействию проходу украинских грузовых кораблей.

По мнению Михкельсона, необходимо помочь Украине противостоять агрессии и победить РоSSию, которая пытается изменить мировой порядок.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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