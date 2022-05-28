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2022-05-28
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
Казахстан запретил дальнобойщикам РоSSии и Беларуси доставлять в страну товары из Евросоюза.
Белорусские и роSSийские грузовики, перевозящие товары, перегруженные от европейских перевозчиков, будут задерживать, пишет
В начале апреля Евросоюз ввел запрет на въезд грузовиков из РФ и Беларуси. В свою очередь, Лукашенко ввёл контрсанкции, запретив въезд машин, принадлежащих европейским перевозчикам. После этого в белорусском транспортно-логистическом центре происходила перецепка или перегрузка, а далее груз везла белорусская или роSSийская компания.
Алексей Ионов, politeka.net