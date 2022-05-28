Глава немецкой промышленности признал, что односторонняя зависимость от причуд “какого-то роSSийского президента” была исторической ошибкой
Однако не пользоваться конкурентным преимуществом в виде дешевого сибирского газа тоже было бы ошибкой в экономическом плане. полагает он, информирует
Не пользоваться выгодами от поставок роSSийского газа было бы неразумно, считает глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI)
По его словам, никто не мог предвидеть, что Путин проигнорирует все мыслимые правила мирового консенсуса. Об этом онсказал он в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), обнародованном 28 мая,
Глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm) считает, что нельзя клеймить как ошибочную всю германскую политику в отношении РоSSии.
"Немецкая экономика, безусловно, несет долю ответственности, - признал он. - Германия имела доступ к дешевому трубопроводному газу из Сибири. Не пользоваться эти конкурентным преимуществом было бы ошибкой в экономическом плане", - убеждает он.