Глава немецкой промышленности признал, что односторонняя зависимость от причуд “какого-то роSSийского президента” была исторической ошибкой

Однако не пользоваться конкурентным преимуществом в виде дешевого сибирского газа тоже было бы ошибкой в экономическом плане. полагает он, информирует ZN.ua.

Глава немецкой промышленности признал, что односторонняя зависимость от причуд “какого-то роSSийского президента” была исторической ошибкой

Не пользоваться выгодами от поставок роSSийского газа было бы неразумно, считает глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Русвурм.

По его словам, никто не мог предвидеть, что Путин проигнорирует все мыслимые правила мирового консенсуса. Об этом онсказал он в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), обнародованном 28 мая, сообщает DW.

Глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm) считает, что нельзя клеймить как ошибочную всю германскую политику в отношении РоSSии.

"Немецкая экономика, безусловно, несет долю ответственности, - признал он. - Германия имела доступ к дешевому трубопроводному газу из Сибири. Не пользоваться эти конкурентным преимуществом было бы ошибкой в экономическом плане", - убеждает он.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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