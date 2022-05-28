Не пользоваться выгодами от поставок роSSийского газа было бы неразумно, считает глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Русвурм .

По его словам, никто не мог предвидеть, что Путин проигнорирует все мыслимые правила мирового консенсуса. Об этом онсказал он в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), обнародованном 28 мая, сообщает DW .

Глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm) считает, что нельзя клеймить как ошибочную всю германскую политику в отношении РоSSии.

"Немецкая экономика, безусловно, несет долю ответственности, - признал он. - Германия имела доступ к дешевому трубопроводному газу из Сибири. Не пользоваться эти конкурентным преимуществом было бы ошибкой в экономическом плане", - убеждает он.