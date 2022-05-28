"Теперь можем потопить весь черноморский флот": кадры испытательных пусков Harpoon

флот корабли рф
Украина получила достаточно противокорабельных ракет Harpoon, чтобы потопить во время оборонительных действий все корабли чф РоSSии.

Об этом заявил в Телеграмме представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Сейчас нам передано столько ракет Harpoon, что теперь мы можем потопить весь чф рф», - отметил Братчук.

Он также обнародовал видео об использовании ракеты.

По словам Братчука, эффективность ракеты Harpoon была продемонстрирована как во время испытательных пусков, так и в боевых условиях.

"После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и в дальнейшем совершает маршевый полет. А затем снижается до 2 метров и поражает цель", - уточнил он.


Алексей Ионов, politeka.net

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