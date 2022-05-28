Кузин рассказал, готова ли Украина к возможной вспышке холеры

Обеспокоенность по поводу холеры повысилась из-за полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, информирует ZN.ua.

Кузин рассказал, готова ли Украина к возможной вспышке холеры

Сегодня в Украине, в частности, в городах, где происходят боевые действия, растет вероятность распространения холеры. Готова ли к этому Украина в интервью ZN.UA рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, с которым пообщалась Алла Котляр.

«К счастью, в Украине достаточно сильная материально-техническая, организационная и даже юридическая база. Есть четкие системы эпидемиологического надзора и мониторинга за холерой. Есть соответствующие приказы, рейтингующие регионы страны по трем группам. Каждый случай диареи с трудным течением подлежит отдельному лабораторному исследованию. Такие исследования начинаются ежегодно с 1 мая и заканчиваются в конце лета, когда проходит эпидемический сезон этой болезни», – отметил Кузин.

По его словам, сейчас все случаи проходят через систему центров контроля и профилактики заболеваний. Кроме того, для обеспечения эпидемиологического надзора из поверхностных водоемов, мест рекреации, рек, водозабора собираются образцы. Также исследуется питьевая вода. За все это время мониторинга, как отметил санврач, не были зафиксированы даже подозрительные на холеру случаи.

«Работа ведется каждый день. На уровне каждой области имеются соответствующие планы готовности с четким перечнем больниц, которые включаются в тот или иной процесс; определенным материально-техническим обеспечением, в том числе по неснижаемому запасу лекарственных средств - антибиотиков, регидратационных растворов, дезинфектантов. За счет такой системы эпидемиологического надзора даже один случай холеры будет довольно быстро диагностирован, и запустится система реагирования, которая позволит локализовать его», – заявил Кузин.

Он также заверил, что в Украине есть вакцина против холеры. Санврач объяснил, что ее эффективность в среднем составляет 80-85%. Обычно такую вакцину используют в африканских или странах, эндемичных по холере. То есть там, где высок риск развития этой болезни. Кузин заверил, что учитывая климат Украины использование противохолерной вакцины не рекомендовано. По словам санврача, у нас холера может быть более заносной или точечной, то есть не присуща всей территории Украины.

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