ISW: РоSSия начала прямой штурм Северодонецка, но город оцепить не удалось
В Институте исследования войны дали прогноз возможных будущих сценариев и провели анализ текущей ситуации в Северодонецке и на других направлениях, информирует
Вчера, 27 мая, роSSийские войска начали прямой штурм Северодонецка, но город им оцепить не удалось, армия РФ неисправно действовала в застроенной городской местности на протяжении всей войны и вряд ли сможет быстро продвигаться в упомянутом городе. К такому выводу, опираясь на прошлый опыт фронтовой аналитики, пришли в Институте исследования войны
“ВСУ продолжают поддерживать оборону на территории Восточной Украины и замедлили большинство роSSийских линий продвижения. Оккупанты, вероятно, продолжат постепенное продвижение и, возможно, добьются успеха в окружении Северодонецка в ближайшие дни, но маневры вокруг Изюма зашли в тупик, и роSSийские силы, вероятно, не смогут увеличить темп своего продвижения”, – конкретизируют ситуацию на линии фронта в сообщении.
Что касается других направлений, то анализ текущей ситуации и прогноз ISW по поводу возможных будущих сценариев выглядит так:
- Оккупанты в Лимане атакуют как на юго-запад, чтобы поддержать свои силы в Изюме, так и на юго-восток для продвижения на Северск; Вероятно, в ближайшие дни им будет сложно достичь любой цели.
- РоSSийские войска в Попасной стремятся продвинуться на север, чтобы поддержать оцепление Северодонецка, а не продвигаться на запад к Бахмуту.
- Позиции северо-восточнее Харькова остаются в основном статическими, без значительных атак со стороны как роSSийской, так и украинской стороны.
- Кремлевская армия продолжает укреплять свои оборонительные позиции вдоль южной оси и продвигать усилия по интеграции Херсонской области в роSSийские экономические и политические структуры.