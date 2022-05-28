ISW: РоSSия начала прямой штурм Северодонецка, но город оцепить не удалось

Вчера, 27 мая, роSSийские войска начали прямой штурм Северодонецка, но город им оцепить не удалось, армия РФ неисправно действовала в застроенной городской местности на протяжении всей войны и вряд ли сможет быстро продвигаться в упомянутом городе. К такому выводу, опираясь на прошлый опыт фронтовой аналитики, пришли в Институте исследования войны ISW .

“ВСУ продолжают поддерживать оборону на территории Восточной Украины и замедлили большинство роSSийских линий продвижения. Оккупанты, вероятно, продолжат постепенное продвижение и, возможно, добьются успеха в окружении Северодонецка в ближайшие дни, но маневры вокруг Изюма зашли в тупик, и роSSийские силы, вероятно, не смогут увеличить темп своего продвижения”, – конкретизируют ситуацию на линии фронта в сообщении.

Что касается других направлений, то анализ текущей ситуации и прогноз ISW по поводу возможных будущих сценариев выглядит так:

Оккупанты в Лимане атакуют как на юго-запад, чтобы поддержать свои силы в Изюме, так и на юго-восток для продвижения на Северск; Вероятно, в ближайшие дни им будет сложно достичь любой цели.

РоSSийские войска в Попасной стремятся продвинуться на север, чтобы поддержать оцепление Северодонецка, а не продвигаться на запад к Бахмуту.