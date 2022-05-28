На временно оккупированных территориях обучение осуществляется по украинским стандартам — Шкарлет

Министр образования отметил, что украинские педагоги не идут на сотрудничество с оккупантами, информирует ZN.ua.

На временно оккупированных территориях обучение осуществляется по украинским стандартам — Шкарлет
© Павел Кириленко Донецкая ОВА/telegram

Несмотря на оккупацию и угрозы роSSийских военных, обучение на подавляющем большинстве временно захваченных территорий продолжается согласно украинским стандартам. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона новостей.

По словам главы МОН, захватчиков очень раздражает тот факт, что украинские педагоги отказываются с ними сотрудничать и обучать детей на русском языке.

«Наши педагоги продолжают обучение именно по украинским стандартам, на украинском языке. Это очень раздражает рашистов. И именно поэтому происходят нередкие случаи запугивания. В некоторых вузах решисты собрали педагогов, профессоров, доцентов, потому что их возмущает то, что Министерство образования и науки вместе с департаментами и руководителями коллективов, заведений высшего образования осуществляет перемещение учебных заведений, которые находятся на временно оккупированной территории, осуществляет по всем громадам полную выплату заработной платы», – отметил Шкарлет.

Кроме того, министр образования сообщил, что 835 школ из 1170, находящихся на оккупированных территориях, досрочно завершили обучение 2 мая. По словам Шкарлета, там обучение также проводилось по украинской образовательной программе в дистанционном режиме.


Александр Кричковский, ZN.ua

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