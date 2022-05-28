УПЦ провозгласила независимость, Арестович рассказал о новом ударе для Кремля: "Православие показало жирную дулю"

Украинская православная церковь провозгласила полную независимость от Русской православной церкви.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице УПЦ в Фейсбук.

Представители Церкви сообщили, что 27 мая в Киеве прошел Собор УПЦ, по итогам которого представители УПЦ осудили развязанную россией войну, а также выразили несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви», - говорится в заявлении представителей УПЦ.

Это важное решение во время разговора с роSSийским правозащитником Марком Фейгиным прокомментировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, своим решением члены Собора разрушили один из мифов Кремля о том, что роSSийские оккупанты якобы «сражаются за православие.

«Их православные – Московского патриархата – послали их нафиг...Это событие метоисторического масштаба и разрушает один из трендов, который создавал лично путин…Не только материальную составляющую и сетку вышибли, через которую осуществлялось очень серьёзное влияние, вышибли одну из главных идеологических скреп, поломали сегодня, о том, что здесь война идёт за православие. Здесь идет война за что угодно, но не за православие. Потому что православие, представленное большим количеством приходов, показало жирную дулю и сказало: "Ребята, нам с вами не по пути, потому что вы нехорошие товарищи"», - прокомментировал случившееся Арестович.