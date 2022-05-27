Московских чиновников предупредили о возможном начале эвакуации, – роSSийское оппозиционное СМИ

конец света, катастрофа, апокалипсис, кремль

РоSSийское оппозиционное СМИ «Утро февраля» сообщило со ссылкой на собственные источники, что высокопоставленные роSSийские чиновники получили предупреждение, что вероятно скоро может состояться эвакуация, якобы по причине угрозы ядерного удара.

Об этом медиа сообщило у себя на сайте.

«В соответствии с планом, эвакуированы будут семьи чиновников. Госслужащим даны конкретные четкие инструкции относительно того, какие предметы первой необходимости надо иметь постоянно дома наготове на случай срочного отъезда. Известно и место, куда будут эвакуированы чиновники, – это город Самара», - отмечено в публикации.

Как сообщается в сообщении, путин, члены его семьи, и просто приближенные к нему люди уже давно прячутся в бункерах на Алтае: но недавно и другие чиновники получили предупреждение о возможной эвакуации в случае срочно необходимости.

«Под срочной необходимостью имеется в виду, в том числе, появление угрозы применения против россии ядерного оружия. В соответствии с планом, эвакуированы будут и семьи чиновников», - подчеркнуто в публикации.

Как отмечает «Утро февраля», данная опция доступна лишь высокопоставленным руководителям, а чиновникам рангом ниже придётся в случае чего быть там, где они и были.


user, politeka.net

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