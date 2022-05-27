Тероборонец Одессы решил подзаработать на гуманитарке, фото: "Выторговал 700 тысяч"
39-летний военный территориальной обороны безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии.
Как
Впрочем, до воинских формирований гуманитарный груз не довозил, а по дороге сбывал.
Действия злоумышленника задокументировали сотрудники Следственного управления ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
Во время расследования правоохранители установили, что в течение трех месяцев противоправной деятельности фигурант выручил на гуманитарке более 700 тысяч гривен.
Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.