Украинка, которая ждала прихода "русского мира", завопила от жизни в оккупации: "Раньше нас так никто не обижал"

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В перехваченном телефонном разговоре жительница оккупированного Мелитополя рассказывает роSSийскому военному о последних событиях.

"Ватная" жительница Мелитополя, которая ждала прихода рф, рассказывает, почему на оккупированных территориях ждут возвращения украинской власти. Об этом телефонном разговоре стало известно благодаря перехвату, который был опубликован ГУР Минобороны.

В частности в перехваченном телефонном разговоре жительница оккупированного Мелитополя рассказывает роSSийскому военному о событиях в курортном поселке Кирилловка Запорожской области.

"Народ знаешь как окрасился? Там сейчас опять партизаны в Кирилловке подымаются. Зачем так делать? Забрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи", - рассказывает жительница Мелитополя роSSийскому военному.

Женщина вспоминает, что при украинской власти ничего подобного не было и жилось намного лучше.

"В рф говорят за наших бандер. А мы хотели бы бандер сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что раньше нас так никто не обижал, как сейчас", - заявила она опешевшему солдатику рф.


Александра Павленко, politeka.net

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