«Мы не вкладывались в безопасность. И эту цену мы как общество теперь платим» — Тарас Чмут

В будущем украинцам придется научиться жить с автоматом в руках, информирует ZN.ua.

«Мы не вкладывались в безопасность. И эту цену мы как общество теперь платим» — Тарас Чмут
© Тарас Чмут / Facebook

После стихания активной фазы войны на Донбассе после 2014-го года украинское общество игнорировало очевидную угрозу и не формировало запроса к власти и политикам относительно формирования сильной армии и подготовки к новому этапу войны, отметил в интервью Инне Ведерниковой для ZN.UA глава фонда «Повернись живим» Тарас Чмут.

«Армия знала. Но общество и власть не желали созидать войну. И как следствие 24 числа получило большое заслуженное избиение. … Поэтому мы оплачиваем счета. Если бы мы вооружали армию, она стала бы сдерживающим фактором для россиян. Но мы этого не сделали, продолжали пускать голубей. Все это следствие нашего выбора: строить дороги и жить в иллюзиях. Можно копать и поглубже. Но это сейчас делают компетентные органы. Мы не вкладывались в безопасность. И эту цену мы как общество теперь платим», – считает волонтер.

Сейчас, по его мнению, Минобороны отрабатывает свои задачи на восемь из десяти, а ВСУ – на крепкую девятку.

«Очень многое делается. Вся надежда на ВСУ и международную помощь. Мы самостоятельно не справимся. Никак. Мы держимся как государство, пока нам дают оружие, технику и боеприпасы. Вся госмашина должна работать на освоение этого. Что касается бюджета и экипировки, думаю, выровняемся к концу лета. Если в нормальных объемах будет закупаться Минобороны, будет стабильная помощь Запада и какую-то часть закроют волонтеры», - прогнозирует Чмут и вспоминает, что в 2014 году проблему касок и «броников» решали полтора года, а поставки формы почти два.

При этом руководитель «Повернись живим» оптимистично говорит, что сейчас у нас лучшая ситуация из возможного.

«В сентябре у меня был разговор с Залужным, и он сказал, что у нас очень маленький шанс выстоять. Мы выиграем, когда поднимется вся страна, если объединится весь народ. Сами ВСУ ничего не сделают. Мы поднялись. И мы уже выиграли битву за Киев, за север. Не потеряли военную вертикаль управления армией, сохранили авиацию, а главное – боевой дух. Не поддались панике. За счет помощи наших западных партнеров, мы поняли, что с ними можно воевать. Мы стоим и держим удар. РоSSия нас недооценила. Цветов ей здесь не приготовили. Где-то в июле станет ясно, куда мы отправимся. Мы сейчас локально наступаем и знаем, чего ждать в ближайшие недели от активизирующегося врага. И у нас есть большие потери», - очертил ситуацию в целом Тарас Чмут.

При этом он уверен, что сейчас в Украине формируется новая реальность — украинцам придется научиться жить с автоматом в руках, хотим мы этого или нет.


Ирина Знась, ZN.ua

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