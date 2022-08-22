І харків’яни, і одесити так само ненавидять русню, як і львів’яни, - Тарас Чорновіл

Український політик Тарас Чорновіл пояснив, чому впродовж 21 століття велася політика роззброєння України і які моменти негативно відобразилися на обороні держави.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

Як зазначає гість програми, протягом 21 століття Україна продавала багато зброї і виникає питання про причини проведення такої політики.

«Мені не хочеться тут зараз займатися конспірологією, на мій погляд, все-таки основною була просто вражаюча недалекоглядність насправді», - стверджує Тарас Чорновіл.

За його словами, до початку російського вторгнення у 2014 році всі основні бойові частини, кращі засоби ППО, БУКи знаходилися у Львівській, Івано-Франківській областях, на Закарпатті та Волині. Тобто, підкреслює політик, усе найбоєздатніше знаходилося не на Сході. Окрім цього, згадує він, тоді діяв принцип служити там, де живеш, аби не витрачати зайвих грошей, тому кримчани служили в Криму, донеччани - у Донецькій області, харків’яни - у Харківській області, що потім вилізло боком.

«Тепер це вже не має значення, тому що і харків’яни, і одесити так само ненавидять русню, як і львів’яни. А, може, більше, не «може», а набагато більше ненавидять русню, але на той момент це була критична серйозна загроза», - пояснює Тарас Чорновіл.