І харків’яни, і одесити так само ненавидять русню, як і львів’яни, - Тарас Чорновіл

І харків’яни, і одесити так само ненавидять русню, як і львів’яни, - Тарас Чорновіл

Український політик Тарас Чорновіл пояснив, чому впродовж 21 століття велася політика роззброєння України і які моменти негативно відобразилися на обороні держави.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

Як зазначає гість програми, протягом 21 століття Україна продавала багато зброї і виникає питання про причини проведення такої політики.

«Мені не хочеться тут зараз займатися конспірологією, на мій погляд, все-таки основною була просто вражаюча недалекоглядність насправді», - стверджує Тарас Чорновіл.

За його словами, до початку російського вторгнення у 2014 році всі основні бойові частини, кращі засоби ППО, БУКи знаходилися у Львівській, Івано-Франківській областях, на Закарпатті та Волині. Тобто, підкреслює політик, усе найбоєздатніше знаходилося не на Сході. Окрім цього, згадує він, тоді діяв принцип служити там, де живеш, аби не витрачати зайвих грошей, тому кримчани служили в Криму, донеччани - у Донецькій області, харків’яни - у Харківській області, що потім вилізло боком.

«Тепер це вже не має значення, тому що і харків’яни, і одесити так само ненавидять русню, як і львів’яни. А, може, більше, не «може», а набагато більше ненавидять русню, але на той момент це була критична серйозна загроза», - пояснює Тарас Чорновіл.


user, politeka.net





Интересные новости
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Блок рекламы


Похожие новости
«Живуть у пеклі»: Тарас Чорновіл розповів, які сьогодні настрої населення на окупованих українських територіях«Живуть у пеклі»: Тарас Чорновіл розповів, які сьогодні настрої населення на окупованих українських територіях
Кучма давав здачу, я досі цього не забуду, - Тарас Чорновіл про політику другого президента УкраїниКучма давав здачу, я досі цього не забуду, - Тарас Чорновіл про політику другого президента України
Україна об’єктивно нездатна самостійно впоратися з трибуналом над Росією — ексзамгенпрокурораУкраїна об’єктивно нездатна самостійно впоратися з трибуналом над Росією — ексзамгенпрокурора
Сержант самотужки зупинив колону ворога: на очах ошалілих орків заскочив на міст та підірвавСержант самотужки зупинив колону ворога: на очах ошалілих орків заскочив на міст та підірвав
Байден виходить з двотижневої самоізоляціїБайден виходить з двотижневої самоізоляції
Окупанти готують самосуд над українськими військовими у Маріуполі: подробиці та фотоОкупанти готують самосуд над українськими військовими у Маріуполі: подробиці та фото
Окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками – міський головаОкупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками – міський голова
Деморалізовані втратами росіяни вдаються до самоскалічень – ГенштабДеморалізовані втратами росіяни вдаються до самоскалічень – Генштаб
Право на самовизначення: в Росії активізувалися корінні народиПраво на самовизначення: в Росії активізувалися корінні народи
Врятує тільки мобілізаційна економіка, - політолог Тарас ЗагороднійВрятує тільки мобілізаційна економіка, - політолог Тарас Загородній
Последние новости
Подгружаем последние новости