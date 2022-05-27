С начала вторжения РФ в Северодонецке похоронили около 1,5 тысячи горожан — мэр

Это и умершие собственной смертью, и погибшие.

С начала вторжения РФ в Северодонецке похоронили около 1,5 тысячи горожан — мэр
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

С начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину в Северодонецке Луганской области похоронили около 1,5 тысячи жителей города. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

«За три месяца войны похоронено около 1 500 горожан – это и умершие собственной смертью, и погибшие», – говорится в сообщении.

Стрюк также кратко рассказал о ситуации в городе.

По его словам, 26 мая в гостиницу «Мир» в Северодонецке проникла вражеская ДРГ, однако ВСУ выстояли.

Кроме того, за сутки удалось эвакуировать 12 жителей города.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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