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2022-05-26
Финляндия поможет в восстановлении инфраструктуры в украинских городах
Финляндия обещает помочь Украине в восстановлении инфраструктуры в городах, а также поддержит реформу образования в Украине. Соответствующее соглашение о продолжении проекта «Финская поддержка реформы украинской школы» до 2023 г. подписал премьер-министр Украины Денис Шмигаль премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Украина и Финляндия договорились также о сотрудничестве в процессе восстановления украинской инфраструктуры с использованием передовых технологий и европейских параметров, а также об участии в восстановлении украинских городов и поселков.
"Рассчитываем в ближайшее время выйти на конкретные проекты с тем, чтобы быть готовыми как можно скорее приступить к работе. Спасибо Финляндии за значительную поддержку", - написал Шмигаль.
Елизавета Чижик, ZN.ua