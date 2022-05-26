Если голова гнилая, то значит и весь организм такой, - Алексей Толкачев о россиянах

Если голова гнилая, то значит и весь организм такой, - Алексей Толкачев о россиянах

Футуролог Алексей Толкачев рассказал, сколько процентов россиян не поддерживают свою власть.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«РоSSияне глотали ложь, аплодировали ей, улюлюкали ещё с того момента, когда ФСБ взорвало первые жилые дома в Москве (чтобы начать вторую военную кампанию против Чечни, - Ред.)», - отметил Алексей Толкачев.

По словам эксперта, разные люди пытались донести, что россией правят очень плохие люди, но россиян всегда всё устраивало.

«Если преимущественное большинство россиян устраивали предыдущие преступления и морально-этический уровень роSSийских властей, то значит они сами такие. Если голова гнилая, то значит и весь организм такой», - подчеркнул Алексей Толкачев.

Как отметил футуролог, максимум 15-20% россиян не поддерживают роSSийскую власть.

«Те, люди, которые читали книжки, они сейчас в полном ужасе и не знают, как им быть и пытаются бежать из россии. Ответственностью здравомыслящих россиян является сейчас стать санитарами для общества и изнутри вылечить всю россию», - подчеркнул Алексей Толкачев.


user, politeka.net

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