На Луганщине ликвидировали белорусского полковника: подробности и фото

Во время боев в Луганской области украинские воины сбили роSSийский Су-25, которым управлял отставной беларусский полковник Николай Марков, информирует Апостроф.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По данным офицера, полковник принимал участие в войне против Украины в составе одной из роSSийских частных военных компаний.

Известно, что оккупант похоронен 17 мая в беларусском городе Лида.

Также факт ликвидации Маркова подтвердило и беларусское издание Мotolko Нelp.

По данным беларусских журналистов, 63-летнй отставник был сбит над Попасной 12 мая.

Примечательно, что в 1976 году оккупант выпустился из Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков, служил в ВВС СССР в Казахстане, Восточной Германии, в Поставах и Лиде, где был штурманом полка.

Напомним, что на войне в Украине погиб племянник героя РоSSии, замкомандующего войсками ЮВО - генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.


Максим Яценко, Апостроф

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