Юваль Ной Харари: Фиаско Путина – в интересах каждого человека на Земле

Израильский писатель, историк и футуролог Юваль Ной Харари провел онлайн-встречу со студентами, выпускниками и преподавателями Украинской академии лидерства. На ней, в частности, обсуждались уроки для мира, которые приготовила война, развязанная Россией в Украине. Выжимки выступления ученого приводит "НВ".

Так, Харари заявил, что фиаско Владимира Путина – в интересах не только украинцев, но каждого человека. Более того, ученый отметил, что война в Украине имеет огромное влияние на весь мир, ведь глобальный порядок, который строился поколениями, оказался под угрозой.