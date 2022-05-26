Юваль Ной Харари: Фиаско Путина – в интересах каждого человека на Земле

По словам ученого, глобальный порядок, создавший наиболее мирную и процветающую эру в истории человечества, находится в опасности, информирует ZN.ua.

Юваль Ной Харари: Фиаско Путина – в интересах каждого человека на Земле
Путин поставил под угрозу глобальный мировой порядок
© YES (Yalta European Strategy)

Израильский писатель, историк и футуролог Юваль Ной Харари провел онлайн-встречу со студентами, выпускниками и преподавателями Украинской академии лидерства. На ней, в частности, обсуждались уроки для мира, которые приготовила война, развязанная Россией в Украине. Выжимки выступления ученого приводит "НВ".

Так, Харари заявил, что фиаско Владимира Путина – в интересах не только украинцев, но каждого человека. Более того, ученый отметил, что война в Украине имеет огромное влияние на весь мир, ведь глобальный порядок, который строился поколениями, оказался под угрозой.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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